La Liga MX Femenil dio a conocer por medio de redes sociales las fechas y horarios de los partidos de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026, donde el Club Deportivo Guadalajara Femenil buscará levantar la corona bajo el mando de Antonio Contreras.

Los invitados a la Fiesta Grande del futbol mexicano fueron: América, Rayadas, Tigres, Pachuca, Chivas, Toluca, Cruz Azul y Juárez.

Nueatras Chivas Femenil culminaron la Fase Regular del Torneo Clausura 2026 en la quinta posición de la tabla general con 34 unidades, así que le toca enfrentar a las Tuzas del Pachuca, quienes culminaron en el cuarto escalón con 36 puntos.

¿Cuándo serán los partidos de Cuartos de Final entre Pachuca y Chivas?

El partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil se llevará a cabo el jueves 30 de abril en la cancha del Estadio Jalisco, a las 19:07 horas.

Mientras tanto, el encuentro de Vuelta se celebrará el domingo 3 de mayo en el Estadio Jalisco, a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.