Con la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ya definida, la expectativa crece al máximo ante una fase final que promete duelos intensos y emociones de principio a fin, con el Club Deportivo Guadalajara Femenil como uno de los protagonistas.

Los clasificados a la Fiesta Grande de la Liga MX Femenil son: América, Rayadas de Monterrey, Tigres, Pachuca, Chivas, Toluca, Cruz Azul y Juárez.

Respecto a Chivas Femenil, culminó la Fase Regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil en la quinta posición de la tabla general con 34 unidades, producto de nueva victorias, siete empates y un descalabro.

Es así que si rival en Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 será nada más y nada menos que las Tuzas del Pachuca, quienes culminaron un peldaño más arriba con 36 puntos.

Fechas y horarios de la Liguilla de la Liga MX Femenil

Partido de Ida de los Cuartos de Final

Miercoles 29 de abril de 2026

Cruz Azul vs Rayadas | 19:00 hrs

FC Juárez vs América | 21:00 hrs

Jueves 30 de abril de 2026

Pachuca vs. Chivas | 19:07 hrs

Tigres vs. Toluca | 21:00 hrs

Partidos de Vuelta de los Cuartos de Final

Sábado 2 de mayo de 2026

América vs. Juárez | 15:55 hrs

Rayadas vs. Cruz Azul | 18:15 hrs

Domingo 3 de mayo de 2026

Tigres vs. Toluca | 19:00 hrs

Chivas vs. Pachuca | 21:10 hrs