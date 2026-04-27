Mientras todo el mundo espera que la selección mexicana conforme a los convocados de Chivas para el Mundial 2026. En medio de este contexto, Ramón Morales formó parte de la 14° generación inducida al Salón de la Fama del Futbol Internacional.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado ha dado un sin fin de jugadores que se han destacado de la mejor manera en diferentes partes del mundo. El más emblemático en los últimos años es sin duda Chicharito Hernández quien hizo historia vistiendo las playeras del Guadalajara, Manchester United y Real Madrid.

Este lunes 26 de abril no es uno más para el futbol mexicano debido a que se espera que Javier Aguirre de a conocer la lista de jugadores de la Liga Mx que representarán a la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y se espera que sean cinco los jugadores que llame de Chivas. En medio de este contexto, el Guadalajara infla el pecho debido a que el Salón de la Fama del Futbol Internacional.

Ramón Morales inducido al Salón de la Fama del Futbol Internacional. (Foto: IMAGO7)

Se trata de Ramón Morales, leyenda del Guadalajara, que fue inducido junto a otros 17 jugadores en la 14° generación que es exalta. Junto al histórico futbolista rojiblanco se encontraba Oribe Peralta, jugador que pasó sin pena y sin gloria por el conjunto de la Perla Tapatía.

Los números de Ramón Morales en Chivas

Las estadísticas marcan que con la playera de Chivas Ramón Morales jugó un total de 460 partidos y anotó 80 goles. A su vez, fue campeón en el Apertura 2006 y en la Interliga 2009.