Santiago Sandoval vive uno de los momentos más especiales de su carrera profesional. El futbolista del Club Deportivo Guadalajara recordó con emoción lo que significó convertirse en titular durante la recta final del Torneo Clausura 2026, especialmente en la Liguilla, donde respondió a la confianza de Gabriel Milito con tres anotaciones.

En entrevista con TVC Deportes, el atacante de nuestras Chivas confesó que tener la oportunidad de iniciar partidos con el equipo rojiblanco representó la realización de un sueño.

“Para empezar, el ser titular, el tener esa oportunidad en el máximo nacional ya es algo muy especial, muy significativo; el ya poder decir que fui titular en una Liguilla con el mejor equipo era un sueño hecho realidad y todavía poder ayudar a mi equipo con esos goles fue lo mejor que he sentido en mi vida”, declaró.

Cabe mencionar que con apenas unos meses de protagonismo en el máximo circuito, Santiago Sandoval ya cuenta con un recuerdo imborrable en su trayectoria.

La titularidad en la Liguilla y los tres goles que marcó en el camino quedarán grabados como uno de los capítulos más importantes de su carrera y como una muestra de que el trabajo y la perseverancia pueden rendir frutos.

¿Cuál es el valor de Santiago Sandoval en Chivas?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Santiago Sandoval ronda los 3.5 millones de euros, equivalente a poco más de 70 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actuao, pero su carta podría elevarse considerablemente si se mantiene en buen nivel.