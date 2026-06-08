La pelea por la titularidad en la portería del TRI sigue dando de qué hablar, y ahora fue Luis Ángel Malagón quien se pronunció sobre Ochoa y Tala.

Luis Ángel Malagón evitó entrar en la polémica sobre quién debe ser el portero titular de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026. Fue durante una entrevista con FOX Sports, el guardameta fue cuestionado sobre cuál de los candidatos considera que debería adueñarse del arco, pero prefirió no inclinarse por ningún nombre.

El arquero del América señaló que la decisión final dependerá del rendimiento que muestren los porteros bajo las órdenes de Javier Aguirre, y con su característico sentido del humor, Luis Ángel Malagón dejó claro que no le corresponde elegir al titular.

“No soy profe, pero que se maten mejor entre ellos. El que juegue yo creo que va a hacer las cosas de buena forma”, comentó.

Más allá de inclinarse por Guillermo Ochoa o Raúl Rangel, Luis Ángel Malagón expresó su confianza en la calidad en los porteros de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Malagón apoyará al TRI sin importar al elegido

Luis Ángel Malagón reiteró que respaldará a la Selección Mexicana sin importar cuál sea la determinación de Javier Aguirre: “Desde acá, desde nuestra trinchera los vamos a apoyar porque me daría mucho gusto que lleguen lejos”, finalizó.