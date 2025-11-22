La disputa por la portería de la Selección Mexicana volvió a encenderse tras la reciente fecha FIFA, y uno de los que se involucró en el debate fue Rafael Márquez Lugo, exdelantero que conoce bien las dos veredas del futbol mexicano tras haber jugado tanto en Chivas como en América.

El ahora analista se refirió al rendimiento de Raúl Rangel y Ángel Malagón,quienes pelean por adueñarse del arco tricolor rumbo al Mundial de 2026. Márquez Lugo recordó que previo a los últimos dos encuentros, la balanza parecía inclinarse de forma natural hacia Malagón.

“Antes de esta Fecha FIFA, de estos dos partidos, Malagón había llegado como… pues ya en algún momento decíamos ‘ya se la ganó’. Aunque bajó, el tricampeonato de América, defender el arco de América no era sencillo, ya lo había hecho en Selección. Parecía que en esa carrera llevaba mano”, comentó.

Sin embargo, para el exatacante el panorama cambió en cuestión de días: “Hoy, a mi entender, el que lleva mano es el Tala, ¿no? Esa es la realidad. Lo hizo bien en Torreón”, afirmó dejando claro que el guardameta de Chivas dio un paso adelante en la pelea por la titularidad de la Selección Mexicana.

¿Guillermo Ochoa será el tercer portero?

Márquez Lugo también se refirió a la figura de Guillermo Ochoa, quien pese a su rol actual en el equipo y a la competencia directa entre Rangel y Malagón, sigue siendo una opción latente para el cuerpo técnico. “Y el que va de segundo para cualquier cosa, ante las dudas, tengo claro que va a ser Memo. Porque al no probar a Acevedo ahora en ninguno de los dos partidos, pues está claro que lo llamó porque lo tenían que llamar, porque lo quería ver ahí. Pero al no ponerlo, no darle minutos, pues está claro que estos tres van a ser los que se van a jugar el arco”, concluyó.