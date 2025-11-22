La gran temporada de Richard Ledezma con el Guadalajara no solo lo ha consolidado como uno de los jugadores más determinantes del equipo, sino que también lo ha colocado en la órbita de la Selección Mexicana. En los últimos días, el futbolista desmintió los rumores de que había rechazado jugar en el Tri. Y ahora, en una nueva declaración, ofreció un testimonio aún más contundente al respecto.

En entrevista con CANCHA, ‘Richy’ fue directo al expresar que su objetivo es vestir la playera del combinado mexicano: “La verdad que sí, si me toca, la verdad es un sueño también mío querer ir a un Mundial, y pues nunca he ido a uno y, la verdad, me gustaría representar a México. Yo creo que, si hacemos una buena Liga en Chivas, puedo entrar ahí en el Mundial”.

El futbolista de 25 años, que ha rendido muy bien en distintos roles dentro del esquema de Gabriel Milito, reveló que ha conversado sobre este tema con varios de sus compañeros que ya forman parte del proceso encabezado por Javier Aguirre. “Ellos me dicen que no estaría mal jugar con la Selección y, pues, yo les dije también que estoy más preparado que nunca para ir, y pues a ver cuándo me toca ir”, comentó, dejando en claro que espera el llamado por parte del Tri.

Para poder ser convocado, el mediocampista aún tendría que realizar un one-time switch, ya que disputó el Mundial Sub-20 con Estados Unidos y un partido oficial con su selección mayor en Fecha FIFA. Aun así, el jugador ya empieza a construir el camino para el cambio de federación, consciente de que su rendimiento en Chivas, donde terminó como líder de asistencias en su primer torneo, puede ayudar para convencer al cuerpo técnico del Tri.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre una posible convocatoria a Richard Ledezma?

El propio Javier Aguirre habló semanas atrás sobre la situación y reveló que el jugador aún no definía su postura en aquel momento: “Hablé con Richard Ledezma. Él tendrá que tomar su decisión. Tiene la posibilidad de ser mexicano. No lo puse en la lista de 60 porque en este momento no lo tenía tan claro”, explicó. Sin embargo, con las nuevas declaraciones del jugador, el panorama parece haber cambiado por completo y su nombre podría volver a entrar en consideración para futuras convocatorias.