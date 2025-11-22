Gracias al espectacular cierre de fase regular, en el que Chivas sumó 21 de los últimos 24 puntos disponibles, el equipo de Gabriel Milito vuelve a colocarse como uno de los grandes candidatos al título del Apertura 2025. El Rebaño llega a la Liguilla en su mejor momento futbolístico y con argumentos reales para pensar en levantar el trofeo.

Hace dos años, en el Clausura 2023, el Guadalajara dirigido por Veljko Paunovic también sorprendió a toda la Liga y logró llegar hasta la Final, donde lamentablemente cayó ante Tigres. Sin embargo, el plantel ha cambiado radicalmente desde aquella noche amarga, y solo unos cuantos futbolistas sobreviven de aquel equipo que rozó la gloria.

Chivas ilusionó llegando a la Final del CL23.

El caso más llamativo es el de Raúl Rangel, quien pasó de ser suplente de Miguel Jiménez a convertirse en titular indiscutible y candidato a ser el portero de México en el Mundial. Otro que dio un giro total fue Rubén el Oso González, quien en 2023 tenía un rol discreto y hoy es pieza fundamental en el medio campo de Milito, aportando equilibrio y liderazgo.

Otros elementos, por el contrario, han perdido protagonismo. Gilberto Sepúlveda tiene pie y medio fuera del club, Alan Mozo apenas tuvo actividad este torneo por una lesión y por la irrupción de Richard Ledezma en la lateral derecha, mientras que Isaac Brizuela, histórico del club, prácticamente ha desaparecido del Primer Equipo en esta nueva era del Guadalajara.

Roberto Alvarado sigue siendo protagonista dos años después

El único futbolista que ha mantenido su importancia con el paso de los años es Roberto Alvarado. Fue clave para que Chivas llegara a la Final en 2023, firmando una Liguilla memorable con tres asistencias y un gol en la final, y hoy está llamado a repetir e incluso superar ese nivel si el Rebaño quiere volver al partido por el título y, esta vez, ganarlo.