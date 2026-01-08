Uno de los entrenadores que marcó un antes y un después en la historia de Chivas fue sin duda Matías Almeyda. Por otro lado, al igual que en sus inicios en el Guadalajara el entrenador argentino sufre con Sevilla, pero recibió un fuerte respaldo de Alexis Sánchez quien lo comparó con Pep Guardiola al mencionar que el argentino aceptó el desafío sin dinero para grandes fichajes.

La llegada del Pelado al Guadalajara se caracterizó por convertirse en un entrenador extranjero que confiaba más en los mexicanos que en los propios mexicanos. A base de resultados y un resultado coherente se ganó a la afición, jugadores y directiva para que se confiara en su proyecto.

La actualidad lo tiene a Matías Almeyda en el Sevilla de España y peleando lejos de los puestos de clasificación a torneos internacionales. En medio de la gran cantidad de críticas que recibe, Alexis Sánchez salió a respaldar al argentino al señalar le gustan los desafíos y que Pep Guardiola no hubiera aceptado.

Matías Almeyda fue respaldado por Alexis Vega en Sevilla. (Foto: GETTY)

“Matías lo está haciendo muy bien. Si le preguntáis a Guardiola si quiere venir para acá se lo pensaría. Cualquiera no viene a un club que lucha por no descender, que no tiene dinero para traer a jugadores de calidad… a Matías le gustan los desafíos y esto es un desafío constante”, expresó el atacante chileno en conferencia de prensa.

Y agregó: “Lo veo con pasión, con ganas y con eso que caracteriza al Sevilla. El Sevilla es pasión, yo vine con el Barcelona y con el United y la afición era pesada aquí. Vamos por el buen camino, es cuestión de conectar todos, hay que quitarse la sombra del casi descenso del año pasado”.

¿Cómo marcha el Sevilla de Matías Almeyda?

Tras disputarse 18 jornadas, el Sevilla de Matías Almeyda actualmente se ubica en la undécima posición con 20 puntos a 29 de Barcelona y 25 de Real Madrid. Su próximo partido será ante el Celta de Vico por la fecha 19 de La Liga.