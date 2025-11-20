En el mercado de verano, Chivas hizo apenas cuatro fichajes que elevaron notablemente el nivel del plantel: Efraín Álvarez, Bryan González, Diego Campillo y Richard Ledezma. Este último, llegado directamente desde el PSV Eindhoven, marcó diferencia inmediata y rápidamente se ganó la titularidad en el esquema de Gabriel Milito.

El propio Club decidió destacar el aporte de Ledezma en sus redes sociales, describiéndolo como “visión europea al servicio de Chivas”, un reconocimiento que apunta al enorme impacto que ha tenido desde su llegada al Apertura 2025. Por su adaptación instantánea y por cómo se consolidó en el once titular, el estadounidense ha sido una de las incorporaciones más influyentes en los momentos clave del torneo.

Su experiencia en el futbol europeo —incluyendo minutos en Champions League—, junto con su excepcional lectura de juego, quedó reflejada en cada intervención con y sin pelota. Ya fuera por dentro, por fuera o incluso como carrilero, el dorsal 37 participó activamente en la construcción del juego. Sus 6 asistencias en la fase regular lo colocaron como el mejor asistidor del Rebaño Sagrado, consolidando su peso ofensivo.

Richard Ledezma se ganó un puesto de titular desde su llegada a Chivas.

Ledezma fue titular en 11 de los 15 partidos que disputó en el torneo, en los que generó grandes sociedades con Luis Romo, Erick Gutiérrez, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado. Junto a ellos, le dio al equipo versatilidad y peligro en ataque, claves para cerrar la fase regular con 7 victorias en los últimos 8 partidos. Incluso asistió el gol más importante de Armando González ante Rayados, el que selló su título de goleo. Con su impacto inmediato, Richy cayó de pie en Guadalajara y apunta a ser uno de los diferenciales del equipo para la Liguilla.

Richard Ledezma no estaría dispuesto a jugar con la Selección Mexicana

Además, Richard Ledezma es uno de los jugadores que más ilusión genera entre la afición mexicana, especialmente por la incertidumbre en la lateral derecha rumbo al Mundial tras la lesión de Rodrigo Huescas. Sin embargo, todo indica que el talentoso mediocampista ha decidido representar a la Selección de Estados Unidos, por lo que no lo veremos vestido de verde, blanco y rojo.