Richard Ledezma se convirtió en uno de los grandes refuerzos de la gestión de Javier Mier en su primer año como Director Deportivo de Chivas debido a que rindió y tuvo un costo cero para Amaury Vergara. Ayer el elemento clave de Gabriel Milito volvió a jugar en Estados Unidos, país en el que nació, por lo que dejó mensajes en redes sociales tras empatar frente a América 1-1.

El exjugador del PSV ha causado un revuelo bajo el brazo del Guadalajara debido a que es un futbolista puede generar daño como mediocampista, así como lateral por derecha. A su vez, dado a su polifuncionalidad, cuenta con una pie apropiado para su estilo de juego, sumado a una visión para lanzar un pase peligroso en los metros finales y no depender solamente de Roberto Alvarado o Efraín Álvarez.

Ayer, Chivas volvió a jugar un amistoso contra América en Estados Unidos como en otras oportunidades en medio de una nueva fecha FIFA. En este encuentro Richard Ledezma jugó como lateral por derecha, pero volvió a incidir con mucho peso al momento de atacar para marcar la diferencia como así también al momento de defender.

Tras el empate contra las Águilas, el futbolista del Guadalajara dejó un mensaje en redes sociales para agradecerle a los fanáticos que se acercaron a apoyar al equipo. “Muy orgulloso de jugar en frente de mi gente por primera vez en mi carrera. Gracias Phoenix”, expresó el jugador rojiblanco en su cuenta de Instagram.

¿Cuándo volverá a tener acción Richard Ledezma con Chivas?

El próximo fin de semana Chivas y Richard Ledezma volverán a tener acción en el Apertura 2025 cuando enfrente a Mazatlán por la jornada 14 del Apertura 2025. El juego se llevará adelante el próximo sábado 18 de octubre en el Estadio Akron desde las 19:07 del Centro de México y será transmitido por Amazon Prime.