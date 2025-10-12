En Phoenix, Chivas igualó ante América 1-1 en una nueva edición del Clásico Nacional en Estados Unidos. Tras lo sucedido en territorio estadounidense, Gilberto Sepúlveda dejó contundente mensaje a la afición rojiblanca señalando que están firmes en el camino que están transitando de la mano de Gabriel Milito.

Da la sensación que la victoria en el Estadio Ciudad de los Deportes fue la confirmación de que el proyecto elegido era el correcto. Especialmente, porque en jornadas anteriores el conjunto rojiblanco demostraba que jugaba bien, pero no terminaba de marcar la diferencia ante rivales de menor nivel, como FC Juárez, o contra candidatos al título, como frente a Cruz Azul.

En la jornada 8 ante América se llevó adelante un gran partido y se lograron tres puntos que se podrían decir que son el parte agua para comenzar a tener otro tipo de mentalidad ante clubes que son candidatos. Ayer, frente a las Águilas, el Guadalajara impuso condiciones, estuvo arriba en el marcador y sacó un empate con varios suplentes.

Tras lo sucedido en Phoenix, Gilberto Sepúlveda reapareció en redes sociales para dejarle un mensaje a la afición rojiblanca. “SIEMPRE FIRMES”, expresó el Tiba con una foto en su cuenta de Instagram en la que dominaba el balón.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Apertura 2025?

Chivas volverá a tener acción en el Apertura 2025 de la Liga MX el próximo sábado 18 de octubre cuando enfrente a Mazatlán por la jornada 14. El juego se llevará adelante en el Estadio Akron desde las 19:07 del Centro de México, por lo que podrá seguirse via Amazon Prime.