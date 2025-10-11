Chivas continúa demostrando que está viviendo un momento muy grato en el semestre, por lo que están manteniendo un gran nivel futbolístico hasta en el Clásico Nacional amistoso contra América en Estados Unidos, en donde Chicharito se robó los reflectores.

El Guadalajara fue mejor que los azulcremas desde el arranque del partido, en donde un grosero error de Alan Cervantes al momento de querer retrasar la redonda, dejó la pelota a merced de los tapatíos en los linderos del área.

Es por eso que Richy Ledezma no se lo pensó dos veces y sacó un potente zapatazo que fue desviado por Rodolfo Cota; sin embargo, Teun Wilke corrió y mandó una diagonal retrasada para la llegada de Javier Hernández que cerró la pinza y mandó la redonda a guardar.

Hay que recordar que Chicharito jamás le había anotado al América en un partido del primer equipo, por lo que se sacudió la mala estadística; sin embargo, para su mala fortuna no es un partido oficial. Sería en una eventual Liguilla cuando Hernández podría tener una nueva oportunidad de vacunar a las Águilas.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Mazatlán?

El regreso a la actividad del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que estaría pactado a arrancar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.