En Chivas no tienen tiempo que perder, por lo que se decidió tener un duelo de preparación en esta Fecha FIFA para mantenerse en ritmo y aprovechar para ganarse algunos millones de dólares, por lo que se enfrentarán al América, aunque será con un plantel plagado de ausencias.

Gabriel Milito se enfrentará a las Águilas por muchas bajas ocasionadas por las Selecciones Mexicanas, en donde Raúl Rangel y Luis Romo están concentrados con el Tri Mayor, mientras que Hugo Camberos y Yael Padilla en la Sub 20. Por su parte, Samir Inda está con la Sub 18.

Por si fuera poco, el entrenador del Guadalajara tampoco podrá contar con Roberto Alvarado, Erick Gutiérrez y Alan Mozo porque continúan recuperándose de sus respectivas lesiones, por lo que se quedaron en Jalisco para seguir con sus rehabilitaciones.

El caso de Santiago Sandoval es peculiar, debido a que el juvenil rojiblanco no pudo realizar el viaje a Estados Unidos debido a que no cuenta con papeles migratorios, labor que se había dificultado por cuestiones familiares con su padre, el exjugador Luis Alonso Sandoval.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Mazatlán?

El regreso a la actividad del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que estaría pactado a arrancar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.