Luis Romo es uno de los grandes bombazos que ha realizado la directiva de Chivas durante los años recientes, en donde el mediocampista que hoy está concentrado con la Selección Mexicana, se ha convertido en un referente en el Rebaño, aunque admitió que no es una labor sencilla.

El Tanque dejó en claro que el portar la camiseta del Guadalajara implica mucho sacrificio y esfuerzo debido a que todo se magnifica en un club tan grande como el rojiblanco, además de que hay mucha confianza en el plantel tras los buenos resultados obtenidos recientemente en el Apertura 2025.

“Ir a Chivas es un reto muy grande en mi carrera. Es un equipo que compite a tope siempre y siempre los errores los pagamos. Somos uno de esos equipos en el que el que se equivoca, la paga siempre.

“Hoy vivirlo, ya estando ahí te vas dando cuenta más de lo que es Chivas. Todo lo que hagas tiene una repercusión y te obliga a estar a tope todo el tiempo. Es un lindo reto.

“Hoy que estamos con victorias ligadas, también te da muchísima confianza, te afianza un proyecto que creo que está muy bien encabezado y la motivación, además del premio de estar acá en Selección, es importante para seguir creyendo en mi, en lo que viene y en todo lo que marca mi carrera hoy”, declaró el futbolista del Guadalajara a TUDN.

¿Cuántos minutos ha jugado Luis Romo con Chivas en este Apertura 2025?

El Tanque se ha convertido en uno de los jugadores más importantes en el esquema del entrenador Gabriel Milito, en donde ha participado en 12 partidos, sumando mil 80 minutos en el semestre, es decir, ha jugado todos los minutos del torneo con la camiseta rojiblanca.