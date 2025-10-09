Chivas ya realizó el viaje rumbo a Arizona para encarar el fin de semana el duelo amistoso contra América; sin embargo, en la convocatoria se registró una ausencia que pasó inadvertida entre muchos aficionados rojiblancos y se trataría de Santiago Sandoval.

La joven joya de la cantera del Guadalajara no apareció entre la lista de citados para viajar a Estados Unidos para sostener el duelo de exhibición contra las Águilas, por lo que se han desatado una serie de teorías sobre su ausencia, la cual se ha registrado en cada ocasión que los tapatíos viajan al país vecino.

Hay que recordar que desde la pretemporada, Gabriel Milito demostró su agrado y confianza por el estilo de juego del juvenil mediocampista surgido de las fuerzas básicas, por lo que lo fue impulsando constantemente; sin embargo, quedó fuera de la lista de jugadores que participaría en la Leagues Cup 2025, en donde no se ofreció explicación alguna por parte del club.

Por su parte, el canterano del chiverío tampoco realizó el viaje al país del norte para el compromiso amistoso de comienzos de septiembre en donde se enfrentaron al León, aunque en aquella ocasión se debería a que estaba concentrado con la Selección Sub 18.

Aunque no existe una versión oficial, en redes sociales ha ido tomando fuerza de que Santiago Sandoval tendría complicaciones para obtener sus papeles migratorios debido a los problemas que registró su papá con las autoridades estadounidenses, el exjugador del Rebaño, Luis Alonso Sandoval, por el que fue detenido en un par de ocasiones.

Sin embargo, la versión más aceptada es que para menores de edad, es necesario que tanto el padre como la madre firmen para realizar los trámites para salir del país, lo que se complicaría debido a que habría un distanciamiento con su padre por aspectos meramente personales.

Hay que recordar que esta situación podría cambiar próximamente debido a que hace unas semanas obtuvo la mayoría de edad, por lo que ya podría hacer todos sus trámites personales de manera independiente.

¿Por qué fue detenido el Negro Sandoval?

El exjugador del Guadalajara habría sido detenido en el 2021 por posesión de cocaína, por lo que fue ingresado a la cárcel; sin embargo, logró salir y en 2023 habría sido detenido nuevamente por violar su libertad condicional, por lo que regresó a la prisión.