El escándalo en torno al exjugador de Chivas, Omar ‘N’ sigue escalando en la opinión pública de México, en donde el viernes se vivirá una nueva audiencia para determinar la situación del exfutbolista tras la denuncia de índole sexual contra una menor de edad.

Es por eso que el abogado del exfutbolista, Leobardo Treviño, rompió el silencio y explicó que existen varios escenarios para los que podría encaminarse el juicio contra el exdelantero, en donde en el mejor de los casos podría recuperar su libertad este viernes.

“Está tranquilo. Tiene los escenarios en la mano: ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Y en medio, un montón de escenarios (…) Las niega (las acusaciones) en el sentido estricto de los hechos a cómo los quieren plantear, como vienen imputados.

“Hasta ahorita, el mejor escenario es que no nos vinculen a proceso. En ese sentido, saldría caminando después de la audiencia. El peor escenario es lo contrario, que sí nos vinculen a proceso”, declaró el litigante a Atzhiri Cárdenas.

La principal complicación del litigio de Omar ‘N’

“Sí creo de que el ingrediente de que sea Omar ‘N’ me lo complica. Si mi cliente fuera otra persona te diría: ‘sale mañana’. Si no es vinculado, es con la suspensión, es un derecho humano, viene en la Constitución, artículo 17. Aquí le perjudica el nombre y lo mediático que se ha hecho”, concluyó el abogado Leobardo Treviño.

¿Qué dice la defensa de la parte acusatoria?

El licenciado Juan Soltero, defensa de la presunta víctima del futbolista, reveló que existirían más de 42 pantallazos de conversaciones con fines eróticos del exjugador con la menor de edad, además de un video que respalda las pruebas en la etapa del armado de la carpeta de investigación.