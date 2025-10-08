Chivas es uno de los clubes que mejor trabaja en la formación de futbolistas desde fuerzas básicas desde hace varios años, surgiendo así varios jugadores que se han convertido en promesas por su innegable talento, en donde algunos han logrado consolidarse y otros no.

Raúl Gudiño es uno de los ejemplos más claros, ya que desde divisiones inferiores demostró su talento bajo los tres postes, en donde una brillante actuación con la Selección Mexicana Sub 20 le abrió las puertas al futbol de Europa, en donde hasta se convirtió en el primer arquero mexicano en jugar Champions League.

Sin embargo, su aventura europea terminó en 2018 cuando regresó a México como refuerzo del Guadalajara para suplir la salida de Rodolfo Cota; sin embargo, no pudo ser la solución a la fragilidad defensiva rojiblanca, saliendo del conjunto tapatío al término del Clausura 2022.

El cancerbero pasó a las filas del Necaxa, en donde participó desde el Clausura 2023 hasta el Apertura 2024, explorando en la Liga de Expansión en el Clausura 2025 con Venados de Mérida, en donde solo jugó un semestre, quedándose sin equipo para este segundo semestre del año.

¿Qué ha sido de Raúl Gudiño desde que salió de Venados?

El guardameta surgido de la cantera de Chivas estuvo buscando acomodo en algún otro club en el mercado de fichajes, en donde inclusive surgieron rumores que lo ponían en la órbita del Rangers de Escocia de Marco Fabián, aunque nada se hizo oficial.

A través de redes sociales han circulado algunos videos en los que se aprecia a Raúl Gudiño impartiendo clínicas para porteros, en donde inclusive estaría colaborando para ayudar a Verónica Jiménez, exportera profesional que militó en Cruz Azul y Atlas.