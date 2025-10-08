Chicharito es probablemente el mejor canterano que ha tenido Chivas en toda su historia, debido al innegable legado que deja en la Selección Mexicana y a nivel de clubes por su impresionante recorrido en el futbol de Europa; sin embargo, es casi un hecho que su salida del Rebaño está por anunciarse.

Javier Hernández regresó al Guadalajara a comienzos del 2024; sin embargo, no ha sido capaz de demostrar su olfato goleador por múltiples circunstancias, que van desde las recurrentes lesiones hasta a su eterna atención a factores extradeportivos en redes sociales.

Sin embargo, aún tiene opciones de extensión de contrato con el chiverío, situación que luciría complicada debido al mal rendimiento, aunado a que los patrocinadores que pagan la mayoría de su salario, no han expresado su deseo de mantener el acuerdo por más tiempo.

“El tema de Javier Hernández ya está muy sabido. Los primeros dos años de contrato fijo que tiene, se cumplen en este diciembre y es muy probable que no se haga válida la renovación automática, el año opcional de contrato.

“Ni MG ni Puma le han dicho al Guadalajara: ‘queremos que se quede’. Para que pueda continuar, los patrocinadores tendrían que seguir pagando su salario. De otra manera, no hay forma. Guadalajara no va a pagar los 3 millones de dólares al año que cobra Javier Hernández”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuántos goles ha anotado Chicharito Hernández en su segunda etapa en Chivas?

El regreso del delantero al Guadalajara trajo consigo grandes expectativas para la afición rojiblanca; sin embargo, el atacante solamente ha podido anotar tres goles en casi dos años en el Rebaño, dos en Liga MX y uno en Concachampions.