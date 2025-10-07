Chivas está de regreso en el Apertura 2025 gracias a la seguidilla de buenos resultados que ha registrado en las jornadas recientes; sin embargo, los rumores sobre el futuro de varios jugadores han comenzado a fluir, en donde uno de los más sonados es el de Gilberto Sepúlveda.

Desde hace varios días se ha mencionado por diversos insiders del Guadalajara que el Tiba tendría un pie fuera del redil para el 2026; sin embargo, este martes se habría confirmado que no sería el único, sino que podría haber tres bajas más en la defensa para el próximo torneo.

El comunicador Alejandro Ramírez reveló que en el chiverío habría cuatro bajas en el aparato defensivo para el próximo semestre, en donde se trataría de jugadores que no son del agrado del entrenador Gabriel Milito como Raúl Martínez, Leonardo Sepúlveda y Luis Olivas, además del ya mencionado Tiba.

“Creo que a Luis Olivas le van a dar chance de que se vaya. A Sepúlveda también, creo que al Rulas (Raúl Martínez). Tiene seis centrales, de los cuales a los dos Sepúlveda, tanto Tiba como Leonardo”, adelantó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Por qué había saturación de defensas en Chivas?

Debido a la planeación que realizó la directiva del Guadalajara de cara al Apertura 2025, se pensó que hubiera varios jugadores en ciertas zonas del campo; sin embargo, el entrenador Gabriel Milito decidió utilizar como defensas a otros elementos como Luis Romo, Diego Campillo y hasta a Daniel Aguirre, incrementando la competencia en esa posición.