Fernando Gago es uno de los máximos enemigos de toda la afición de Chivas por su falta de profesionalismo, el cual quedó demostrado por la polémica salida del redil a finales del 2024; sin embargo, David Medrano adelantó que el karma está por llegarle al entrenador del Necaxa.

Después de que los hidrocálidos sorprendieran con su contratación de cara a este Apertura 2025, la hostilidad se incrementó contra Pintita por su vuelta al futbol mexicano, la cual se vio reflejada en el duelo contra el Guadalajara, en donde el sudamericano fue blanco de insultos constantes.

Sin embargo, el comunicador de TV Azteca, David Medrano, afirmó que tras el fracaso de Fernando Gago al frente del Necaxa, la directiva ha decidido despedirlo en cuanto termine el Apertura 2025 debido a los malos resultados registrados.

“Ayer hablaba con la gente de Necaxa y me decían: ‘no, no lo vamos a quitar, pero él sabe que el proyecto no ha dado. No lo vamos a exhibir, pero terminando el torneo, se acabó’.

“Era un buen proyecto, no trabaja mal, pero los resultados no se dan. El equipo es un desastre en relación a lo que era el torneo pasado y en el mundo de los técnicos, los resultados mandan”, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Por qué se fue Fernando Gago de Chivas?

Aunque su contrato estaba por expirar en diciembre del 2024, la directiva del Guadalajara quería sostener pláticas para renovarlo; sin embargo, el argentino comenzó a dar largas cuando se hizo público el interés de Boca Juniors en ficharlo, por lo que se terminó marchando después de pagar su cláusula de rescisión.