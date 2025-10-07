En recientes días el escándalo más grande en el futbol mexicano y especialmente en Chivas es el de Omar “N”, exjugador del Rebaño Sagrado que fue detenido acusado de abuso sexual en contra de una menor de edad. Desde que se supo la noticia hasta el día de hoy, más información al respecto ha salido, como antecedentes que presuntamente tendría, pero hubo uno que podría perjudicarlo aún más en caso de ser encontrado culpable.

Respetando siempre la presunción de inocencia, lo que ahora se sabe es que la denunciante fue su cuñada, la cual presuntamente habría sido abusada desde los 11 años, hasta que, ahora con 17, lo habría grabado y con esas supuestas pruebas habría ido a denunciar. Ahora, habrá que esperar al viernes para tener más noticias con un panorama legal más claro, pues ese día será la primera audiencia del exfutbolista.

Actualmente Omar “N” se encuentra en la sala de Juicios Orales de Puente Grande, Jalisco. En la audiencia del viernes, tanto el Ministerio Público como la defensa del exjugador presentarán las pruebas correspondientes para demostrar su culpabilidad o confirmar su inocencia, después sabremos si se le vincula a proceso y qué medidas cautelares habría, como prisión preventiva o arraigo domiciliario.

¿Qué pasará con su historia en Chivas si Omar “N” es declarado culpable?

En caso de que Omar “N” sea encontrado culpable, la directiva de Chivas, encabezada por Amaury Vergara, tendrá que valorar cuál será la forma de proceder con todo lo relacionado a su legado futbolístico en el Rebaño Sagrado. Sin embargo, a pesar de que paso por el equipo siempre será recordado por su récord goleador, es muy probable que el Club quiera alejarse mediáticamente de él lo más posible.