El duelo del próximo fin de semana entre Chivas y Pachuca no solamente será atractivo por marcar el regreso de la actividad del Rebaño en la Liga MX, sino que también tendrá otros factores atractivos como el regreso de dos viejos conocidos al Estadio Akron: Víctor Guzmán y Alan Mozo.

Los seguidores del Guadalajara suelen tener muy buena memoria con los jugadores que alguna vez representaron a la institución tapatía y que se fueron por la puerta de atrás, por lo que podrían ser blanco de silbidos y abucheos o hasta de aplausos por su paso con los rojiblancos.

Pocho Guzmán

El mediocampista era un refuerzo muy deseado por los aficionados del Guadalajara, logrando concretar el fichaje de cara al Clausura 2023, en donde vivió un semestre de ensueño, demostrando todo su potencial y llevando a los tapatíos hasta la Final, la cual perdieron dramáticamente contra Tigres.

A partir de ese momento, el rendimiento del Pocho fue a la baja, perdiendo protagonismo y demostrando un nivel muy bajo, por lo que la directiva decidió darle salida de cara al Apertura 2025, regresando al conjunto de Pachuca.

Alan Mozo

El lateral de Chivas llegó como refuerzo para el Apertura 2022 después de brillantes torneos con Pumas, demostrando de inmediato su compromiso con el Guadalajara, convirtiéndose en uno de los elementos más importantes del chiverío.

Sin embargo, tras perder la titularidad con Richard Ledezma, y algunas indisciplinas, la directiva decidió darle salida de forma definitiva, por lo que para este Clausura 2026 se le encontró acomodo con el Pachuca, con quien debutaría precisamente frente a los tapatíos.