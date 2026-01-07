La llegada de un delantero con la experiencia, calidad y gran momento como Ángel Sepúlveda fue una excelente noticia para la afición de Chivas, sobre todo por las salidas de Chicharito y Alan Pulido; sin embargo, el fichaje del goleador se tendría un motivo oculto desde Cruz Azul.

El Cuate ha demostrado desde hace varios torneos que está en un gran momento físico y futbolístico, por lo que causó sorpresa que La Máquina se desprendiera de él, situación que aprovechó el Guadalajara y concretó su traspaso para este Clausura 2026.

Sin embargo, el reportero de TV Azteca, David Medrano, reveló que dichas facilidades en las negociaciones se debieron a que la directiva de Cruz Azul quería deshacerse de Sepúlveda porque tuvo roces con Nicolás Larcamón, por lo que prefirieron limpiarle el vestidor al argentino.

“Se sabe perfectamente que los líderes del vestidor de Cruz Azul eran Nacho Rivero y Cuate Sepúlveda y que con los dos, en algún momento, llegó a tener diferencias Nicolás Larcamón.

“Ante tal situación Iván Alonso es un tipo que se las sabe de todas, todas y le arregló el problema a Nicolás Larcamón“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Chivas tomó la misma decisión que Cruz Azul para el Clausura 2026

La directiva del Guadalajara adoptó una medida similar que la Máquina para el torneo que está por comenzar, ya que algunos elementos no cumplieron con la disciplina que impone Gabriel Milito, por lo que se decidió buscarles acomodo en otros clubes, tal y como sucede con Alan Pulido, Érick Gutiérrez y Alan Mozo.