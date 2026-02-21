David Faitelson encendió el debate previo al partido entre Cruz Azul y el Club Deportivo Guadalajara. Y es que el periodista de TUDN lanzó una pregunta que no pasó desapercibida:

“¿Podrá Cruz Azul frenar a Chivas? ¿O lo hará el propio Javier Aguirre?”, esto luego de que el Rebaño Sagrado volviera a ser la base de la Selección Mexicana para el compromiso amistoso ante Islandia que se disputará en el Estadio La Corregidora.

Cabe mencionar que para dicho encuentro, el “Vasco” Aguirre consideró a siete jugadores del Club Deportivo Guadalajara: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González.

Estos llamados son producto del gran momento futbolístico de nuestras Chivas bajo el mando de Gabriel Milito en el Torneo Clausura 2026, donde marchan en la primera posición de la tabla general con 18 unidades.

¿A qué hora comienza el partido entre Cruz Azul y Chivas?

El partido entre Cruz Azul y el Club Deportivo Guadalajara, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo este sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, a las 21:05 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por TUDN y ViX.