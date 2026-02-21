El Club Deportivo Guadalajara encendió los reflectores rumbo a la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026 y señaló a Omar Govea como el jugador a seguir en el partido frente a Cruz Azul.

Y es que el mediocampista mexicano atraviesa un gran momento futbolístico y sus números recientes respaldan la apuesta del Rebaño Sagrado en el encuentro ante el conjunto de La Máquina.

El jugador de 30 años de edad registra cinco participaciones de gol, además de 381 pases acertados con un 95% de efectividad, cifras que lo colocan como un futbolista clave en la generación y distribución del juego de nuestras Chivas.

La estadística de Omar Govea con Chivas.

Cabe mencionar que esta noche se espera un cotejo interesante, de ida y vuelta, pues se verán las caras los dos mejores equipos del Torneo Clausura 2026, siendo los pupilos de Gabriel Milito los ligeramente favoritos.

¿A qué hora comienza el partido entre Cruz Azul y Chivas?

El compromiso entre Cruz Azul y Chivas, correspondiente a la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026, se disputará este sábado a las 21:05 horas, tiempo del centro de México, y el encuentro podrá seguirse en vivo a través de TUDN y ViX.