Gabriel Milito ya estaría planificando el debut de Chivas en el Clausura 2026, en donde un futbolista apuntaría a recibir su primera oportunidad en la Liga MX durante el compromiso del próximo fin de semana contra el Pachuca.

Brian Gutiérrez es un mediocampista que ha llamado la atención dentro de varios clubes del futbol mexicano; sin embargo, su afición por el Guadalajara le hizo decantarse por la escuadra tapatía, con la que podría debutar en el torneo local este fin de semana.

El mexico-estadounidense llevó todo su proceso formativo e inclusive sus primeros años de carrera en la MLS, por lo que será apenas, con sus 22 años, que apuntaría a debutar en el futbol mexicano, ya que estaría llamado a ser el mediocampista central en el esquema del estratega argentino.

Hay que recordar que el chiverío ha apostado por el fichaje de jugadores con doble nacionalidad, en donde ha debutado en el futbol mexicano a varios elementos que no hicieron sus fuerzas básicas en el redil tales como Cade Cowell, Fidel Barajas, Daniel Aguirre o Leonardo Sepúlveda.

¿En dónde utilizaría Gabriel Milito a Brian Gutiérrez?

El futbolista fue utilizado en el centro del campo para suplir a Fernando González que se ha ausentado desde la pretemporada por una lesión muscular, por lo que el mexico-estadounidense estaría acompañando a Omar Govea en esa zona del campo, detrás de Roberto Alvarado y Efraín Álvarez.

Brian Gutiérrez llegó desde el Chicago Fire por 5 millones de dólares (IMAGO 7)

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Pachuca por el Clausura 2026?

El choque entre rojiblancos e hidalguenses se llevará a cabo el próximo sábado 10 de enero en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.