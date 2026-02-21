El duelo por la Jornada 7 del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Chivas comenzó con todo. En un contexto de alta intensidad y ritmo frenético desde el pitazo inicial, el partido se calentó apenas a los seis minutos con un cruce que dejó en claro que nadie regalará nada en el Estadio Cuauhtémoc.

La acción se produjo cuando Daniel Aguirre tomó el balón para impedir que Cruz Azul ejecutara rápidamente un lateral. En ese instante apareció Agustín Palavecino, que reaccionó con un empujón que desató una breve bronca entre varios jugadores. El árbitro Maximiliano Hernández intervino de inmediato y decidió amonestar a ambos futbolistas.

La tarjeta puede tener peso específico en el desarrollo del encuentro, especialmente para Aguirre, que se desempeña como marcador central y ahora deberá jugar condicionado durante prácticamente todo el partido. En un duelo de tanta fricción, cada cruce puede convertirse en un riesgo.

Una rivalidad caliente entre Cruz Azul y Chivas: incluso en las bancas

Desde la transmisión de TUDN también señalaron que hubo un intercambio tenso entre los entrenadores, Gabriel Milito y Nicolás Larcamón, lo que refleja el clima caliente que se vive desde muy temprano en la noche de sábado.

El arranque de partido confirmó lo que se esperaba: intensidad máxima, roce constante y cero margen de error entre dos protagonistas del torneo. La tensión ya es parte del espectáculo y apenas van los primeros minutos.