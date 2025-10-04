Hace unos momentos se dio a conocer la detención de Omar Bravo, leyenda del Club Deportivo Guadalajara, por presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, de acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco.

La detención fue realizada por elementos de la policía de investiación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia.

Cabe mencionar que el exjugador mexicano, quien se retiró de las canchas profesionales en 2018, se encuentra por ahora en las Salas de Juicios Orales en Puente Grande, Jalisco, en espera de ser traslado a algún otro centro.

“El detenido está identificado como Omar “N”, y fue capturado mediante un operativo implementado en el centro del municipio de Zapopan”, se lee en el comunicado de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

“Luego de la denuncia presentada, esta Representación Social integró una consistente carpeta de investigación con la que se pudo obtener una orden de aprehensión en contra del señalado, a través del Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial. En las próximas horas Omar “N” será puesto a disposición del Juzgado que le decretó el mandato judicial”, agregaron.

Omar Bravo fue detenido en Zapopan, Jalisco. Créditos: X @Leonlec

¿Quién es Omar Bravo, leyenda de Chivas acusado por presunto abuso sexual?

Omar Bravo es un histórico del Club Deportivo Guadalajara. Es el máximo goleador en la historia de Chivas con 160 tantos, siendo junto con Salvador Reyes los únicos en llegar a esta cifra con el Rebaño Sagrado, equipo con el que fue campeón de liga en el 2006.

No obstante, además de defender los colores del Club Deportivo Guadalajara, Omar Bravo también formó parte del Deportivo La Coruña de España por seis meses, pero también estuvo en Cruz Azul, Tigres y Atlas, el acérrimo rival de las Chivas.