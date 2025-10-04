El periodista Sergio Dipp volvió a encender las redes con una de sus declaraciones más polémicas. Tras la victoria del Toluca en la Campeones Cup ante el LA Galaxy, Dipp escribió en su cuenta de Twitter un comentario que provocó la furia de la afición del Rebaño Sagrado: “¡Toluca más grande que Chivas y Pumas, recientemente!”.

El mensaje fue tomado por muchos como una provocación hacia el Rebaño Sagrado, uno de los clubes más ganadores y populares del país. Los chivahermanos respondieron recordando que, más allá de los torneos recientes, Chivas mantiene una grandeza basada en identidad, cantera y tradición, algo que pocos equipos en México pueden presumir. Además, la llamada “Campeones Cup” ni siquiera está reconocida por FIFA, lo que le resta valor deportivo a la comparación.

En redes, el tema rápidamente se volvió tendencia y generó debate entre aficionados de todos los equipos. La mayoría coincidió en que comparar la historia de Toluca con la de Chivas y Pumas es exagerado, sobre todo cuando se hace con base en un título amistoso. Una vez más, la prensa deportiva logró lo que suele hacer: provocar conversación, aunque no necesariamente con argumentos sólidos.

La amistad que Sergio Dipp tiene con Javier Hernández no evitó el dardo a Chivas

Curiosamente, Sergio Dipp mantiene una buena amistad con Javier Hernández, actual delantero del Rebaño. En más de una ocasión el periodista ha mostrado admiración y respeto por el goleador tapatío, lo que hace aún más llamativo su comentario contra Chivas. Por ahora, ni el club ni el propio Chicharito han respondido, pero la afición rojiblanca ya dejó claro que la grandeza del Guadalajara no se mide por copas menores.