Uno de los jugadores que llegó a Chivas y no rindió ni siquiera el 10% de lo esperado es sin duda Chicharito Hernández. Mientras se habla que el regreso del futbolista formado en Verde Valle se podría dar en los próximo días, diferentes reportes señalan que el atacante recibiría el primer adiós debido a que la Kings Leagues haría oficial la salida de su equipo.

La redacción entre Javier Hernández y la afición del Guadalajara comenzó como un amor de verano y se terminó desgastando como el divorcio escandaloso de una telenovela. El máximo goleador de la Selección Mexicana pasó a ser la cara ante chivahermanos a irse por la puerta de atrás de las instalaciones de Verde Valle.

La actualidad hoy tiene a Chicharito Hernández lesionado, pero con la posibilidad de que Gabriel Milito pueda meterlo en la convocatoria de Chivas ante Pumas. Sin embargo, el ocaso para el futbolista rojiblanco está a la vuelta de la esquina. A su vez, esta mañana Diario Récord reportó que la Kings Leagues será la primera en decirle adiós debido a que sacarán a su equipo de competencia.

Chicharito Hernández perdería su equipo en la Kings Leagues Américas. (Foto: IMAGO7)

“Pues en Kings League Américas se confirmará lo adelantado en esta columna: las salidas de los equipos de Garmendía y Freixas, así como el de la leyenda mexicana en activo, el Chicharito Hernández, que verá como Olimpo United desaparece por su falta de trascendencia en la afición mexicana”, reportó Carlos Ponce de León en su columna.

¿Chicharito Hernández renueva su contrato con Chivas?

Por otro lado, la relación entre Chicharito Hernández y Chivas ya se encuentra desgastada y, salvo un cambio superlativo de nivel, no habrá renovación ya que la directiva espera que se termine el año para darle las gracias. No hay que olvidarse que ambas partes terminaron por distanciarse cuando el futbolista tuvo mensajes machistas en redes sociales.