Chivas se prepara para tener un duelo clave contra Pumas tras haber superado a Puebla por 2-0 en el Estadio Cuauhtémoc. En medio de este contexto, Gabriel Milito comenzaría a volver a contar con jugadores que se lesionaron y uno de ellos sería Roberto Alvarado. Sin embargo, señalan que el Piojo solo estará ante los Universitarios si está al cien por ciento porque no quieren que se resienta.

No hay dudas de que el Guadalajara necesita comenzar a tener a toda la plantilla recuperada porque se viene la recta final de la fase regular y hay que sumar puntos para estar dentro de los 10 mejores de la tabla general. Especialmente porque en el inicio del campeonato se perdieron puntos importantes ante Santos Laguna, León y FC Juárez.

En medio de este contexto, todo indicaría que Chivas volvería a contar en su equipo con Érick Gutiérrez. Otro futbolista que estaría cerca de tener su alta es Roberto Alvarado, pero César Huerta analizó, tras hablar con sus fuentes en el Guadalajara, que solo tendría acción si ya lo ven cien por ciento recuperado.

Roberto Alvarado fue importante en el triunfo de Chivas sobre América, pero se retiró lesionado.

“Creo yo, por lo que me han dicho, que si no está absolutamente al cien por ciento, que no haya posibilidad de que se resienta el tobillo, si no está así no lo van a arriesgar. Pero de todas formas es una buena noticia porque esto quiere decir que volviendo de la fecha FIFA lo tendremos ya de regreso”, expresó el periodista de Diario AS en su canal de YouTube.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Tras lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc ante Puebla, Chivas ya regresó a los trabajos en Verde Valle para preparar su juego ante Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. El mismo se llevará adelante el próximo domingo 6 de octubre a las 19:00 del Centro de México y se podrá seguir por TUDN.