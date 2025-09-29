El Guadalajara logró sumar tres puntos vitales para afianzarse en la zona de Play-in tras superar a Puebla por 2-0. En medio de este contexto, Gabriel Milito recibiría grandes noticias en Chivas debido a que no solo tendrá una semana para preparar el encuentro ante Pumas, sino que además podría volver a contar con Érick Gutiérrez. ¿Será titular o tendrá minutos en el segundo tiempo?

Una de las grandes virtudes del entrenador argentino es haber encontrado ciertos jugadores para ir reemplazando a bajas claves en el once titular. Diego Campillo parece ser esa rueda de auxilio que puede jugar en diferentes puestos de la línea defensiva hasta en el medio y con llegada en el área rival.

Gabriel Milito frente a Puebla busco un equipo compacto, experimentado y eficaz; el resultado fue el buscado debido a que se impuso por 2-0. La mala noticia fue la baja de Bryan González por lesión, pero la buena es que tendrá una semana para equilibrar las cargas tras un brutal calendario de varios partidos seguidos.

Guti podría volver a tener minutos con Chivas el próximo fin de semana. (Foto: IMAGO7)

A su vez, el entrenador argentino tendría la grata noticia de que podría volver a contar con Érick Gutiérrez, mientras que Roberto Alvarado aún se está recuperando del esguince con el que salió lesionado ante América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Tras lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc ante Puebla, Chivas tendrá una semana de descanso para preparar su juego ante Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. El mismo se llevará adelante el próximo domingo 6 de octubre a las 19:00 del Centro de México y se podrá seguir por TUDN.