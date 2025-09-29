El próximo fin de semana Chivas volverá a tener acción el próximo fin de semana cuando enfrente a Pumas tras haber superado el jueves a Puebla. En medio de este contexto, el Guadalajara ya sabe que los Universitarios tendrán una baja sensible en CU: Efraín Juárez.

En el Estadio Cuauhtémoc el Rebaño Sagrado tenía que llevarse los tres puntos con o sin buen juego. Bryan González y Omar Govea fueron los grandes responsables para que el equipo de Gabriel Milito haya podido hilvanar su segunda victoria al hilo, cierre la jornada 11 en zona de Play-in y dependa de sí mismo su presencia en la Fiesta Grande.

El próximo domingo Chivas enfrenta a Pumas en el Estadio Ciudad Olímpico Universitario por la fecha 12. Quedarse con la victoria en CU afirma al Guadalajara en zona de reclasificación y presiona a los rivales directos a sumar.

Efraín Juárez viene de caer con Pumas ante América. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, el Rebaño Sagrado ve que los Universitarios tendrán una baja sensible y fundamental en su equipo. Efraín Juárez, capitán del proyecto azul y oro, fue expulsado en la derrota por 4-1 ante América por insultar a los árbitros. De esta manera tendría al menos una fecha de suspensión, aunque muchos afirman que serían más.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Tras lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc ante Puebla, Chivas tendrá una semana de descanso para preparar su juego ante Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. El mismo se llevará adelante el próximo domingo 6 de octubre a las 19:00 del Centro de México y se podrá seguir por TUDN.