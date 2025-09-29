Rodolfo Pizarro, recordado en Guadalajara por ser figura en el equipo multicampeón de Matías Almeyda, estuvo muy cerca de continuar su carrera en el fútbol argentino. Según reveló el periodista César Merlo, el exjugador de Chivas, Inter Miami y AEK Atenas, tenía todo acordado para sumarse al Club Atlético Banfield por un año, pero una situación insólita terminó frustrando la negociación.

Según el reportero especializado en fichajes, fue el expresidente de Banfield, Eduardo Spinosa, quien descartó su fichaje por un pedido inesperado del representante de Pizarro: “El año pasado, Pizarro iba a quedar libre de la AEK Atenas de Grecia y estaba todo arreglado para que firme por un año con Banfield. Hablaron con Matías Almeyda, pidieron referencias, y estaba todo listo”.

“El representante, a la hora de viajar, le pidió a Spinosa que el vuelo fuera en primera clase y tenía que incluir un asiento para su perrito”, relató sorprendido Merlo. Esa condición generó malestar en la dirigencia y fue determinante para que el club diera marcha atrás en la contratación del ex Chivas.

Asimismo, Banfield decidió priorizar la llegada de un delantero y descartó la operación. Según el periodista, el propio Pizarro aclaró que no estaba al tanto de la llamativa exigencia de su representante, pero lo cierto es que el fichaje no se dio y el mediocampista ofensivo regresó a la Liga MX para jugar en Mazatlán. Incluso, el futbolista comentó la publicación y agregó: “No creo que haya sido por eso, Merlo”.

El buen momento de Rodolfo Pizarro en Juárez

Tras un año vistiendo la playera del Mazatlán, Pizarro pasó a los Bravos de Juárez, donde se ha vuelto un pilar en la idea de Martín Varini. El ex Chivas trae buenos rendimientos, juega siempre como titular y acumula tres en goles en el Apertura 2025, nada menos que contra América, Cruz Azul y Pumas.