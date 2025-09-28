Uno de los jugadores que marcó la diferencia a lo largo del Clausura 2025 fue Mateo Chávez, quien pasó de jugar en la Liga MX a ser futbolista de la Eredivisie. En la tarde de Europa el exjugador del Rebaño Sagrado volvió a tener acción tras un mes sin actividad en Países Bajos y la reacción de los medios deportivos de México fue destacar que poco pudo hacer para cambiar en la derrota de AZ Alkmaar ante NEC Nijmege.

Sin dudas el hijo del Tilón fue uno de los pocos jugadores que se terminó de destacar a lo largo de los últimos partidos en el certamen nacional. Es más, tras no haber podido alcanzar el último Play-in de la Liguilla, se fue llorando del campo de juego luego de no haber podido superar a Atlas en la última jornada.

El inicio de Mateo Chávez en AZ Alkmaar parecía prometedor porque vio minutos en la pretemporada, anotó un gol, pero con el correr de la temporada perdió su lugar. Es más, hoy rompió una sequía de un mes sin minutos, pero no pudo cambiar el destino de su equipo que perdió 2-1 ante NEC Nijmege.

Mateo Chávez volvió a tener minutos en AZ Alkmaar. (Foto: captura de la nota de Medio Tiempo)

La reacción de los principales medios deportivos de México fue destacar el regreso a los campos de juego del canterano rojiblanco en la Eredivisie. “Chávez sustituyó a Mees De Wit en el minuto 65 de acción y cumplió con una buena actuación”, analizó Medio Tiempo. Por su parte, Fox Sports señaló que no sería extraño que Tiloncito tenga minutos, ya que se viene el debut de AZ Alkmaar en la Conference Leagues.

Mateo Chávez volvió a tener minutos en AZ Alkmaar. (Foto: captura de la nota de Diario Récord)

¿Cuándo podría volver a tener minutos Mateo Chávez con AZ Alkmaar?

Tras la derrota ante NEC Nijmegen, Mateo Chávez y AZ Alkmaar volverán a tener acción esta semana cuando enfrente el jueves a AEK Lamarca por la jornada uno de la Conference League a las 10:00 del Centro de México. Por otro lado, en la Eredivisie volverá a jugar el próximo domingo 5 de mayo contra SC Telstar por la jornada 8 a las 05:45.