Esta tarde no fue una más para el futbol de Europa debido a que comenzó la Conference League 2025-2026. Allí tuvieron un debut negro Mateo Chávez y Orbelín Pineda debido a que el AZ Alkmaar y AEK Atenas perdieron por amplia diferencia en la jornada uno. ¿Cambiará su andar a lo largo de la competencia?

Son varios los futbolistas mexicanos que han dado de qué hablar en el Viejo Continente y el más destacado en el último tiempo es Chicharito Hernández. Detrás de él aparece en el nuevo siglo aparecen Rafael Márquez, Andrés Guardado y Raúl Jiménez.

Actualmente en el futbol de europeo se encuentran dos jugadores con pasado en las Chivas Rayadas del Guadalajara que debutaron en la Conference League 2025-2026. Uno de ellos es Mateo Chávez quien en la tarde de hoy ingresó en el segundo tiempo en la derrota del AZ Alkmaar frente al AEK Larnaca por 4-0.

Mateo Chávez poco pudo hacer para evitar la goleada que recibió AZ Alkmaar. (Foto: IMAGO7)

Orbelín Pineda también debutó en una nueva edición de este certamen internacional y el inicio no es nada alentador. El mediocampista fue titular en la derrota del AEK Atenas de Grecia frente a Celje por 3-0.

¿Cuándo volverán a jugar Mateo Chávez y Orbelín Pineda en la Conference League 2025-2026?

La jornada dos de la Conference League 2025-2026 se jugará a partir del próximo 23 de octubre, post fecha FIFA. Mateo Chávez y el AZ Alkmaar chocarán ante Slovan Bratislava, mientras que Orbelín Pineda y AEK Atenas lo harán ante Aberdeen.