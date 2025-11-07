Tuvo que pasar un mes para que el canterano de Chivas, Mateo Chávez, volviera a tener participación como titular con el AZ Alkmaar. El Tiloncito había jugado desde el inicio el amistoso de la Selección Mexicana ante Ecuador, pero había tenido muy poco protagonismo con el cuadro neerlandés.

Este jueves, Mateo Chávez regresó a la titularidad y lo hizo nada menos que en la competición internacional, la UEFA Conference League, y ante un rival de Premier League como el Crystal Palace. Lo malo fue el resultado para el Tiloncito y compañía, que cayeron por 3-1 en su visita a Inglaterra.

Más allá del hecho de volver a jugar, también tuvo lugar una extraña decisión técnica: y es que Mateo Chávez jugó gran parte de la segunda mitad como lateral por la derecha, luego de que el titular por ese sector no tuviera una buena noche. El Tiloncito, entonces, sumó experiencia en una posición inédita.

Con la derrota, el AZ Alkmaar complica sus chances de clasificar a la siguiente instancia de la Conference League, puesto que se ubica en el 27° lugar con sólo tres unidades, producto de una victoria y dos derrotas. Tiloncito y compañía buscarán remontar en su próximo compromiso, el 26 de noviembre ante el Shelbourne de Irlanda.

¿Opción para la Selección Mexicana?

El Tiloncito podría ser una opción extra para Javier Aguirre en caso de seguir sumando minutos como lateral por la derecha, una zona del campo en la que la Selección Mexicana no presenta ahora mismo grandes certezas.