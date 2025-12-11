La historia entre Mateo Chávez y Armando González volvió a aparecer públicamente gracias al reciente testimonio del propio Tiloncito, quien contó en diálogo con Claro Sports detalles de una amistad que nació en la infancia y que se fortaleció con los años. Aunque hoy ya no son compañeros en Chivas, su reencuentro en la Selección Mexicana permitió revivir momentos que explican la cercanía entre ambos.

“Jugábamos juntos y éramos muy amigos, y La Hormiga era un desmadre. Ahora todo lo contrario, parece que lo cambiaron”, recordó entre risas el Tiloncito Chávez sobre aquellos primeros años en la escuelita del Necaxa. “El papá de La Hormiga era el auxiliar de Omar Arellano. Estuvimos, yo creo, dos o tres años juntos en Aguascalientes. Nos tocó ser bicampeones de ascenso y ascender; después, nos tocó descender de Primera División”.

Mateo explicó que su amistad se formó cuando ambos tenían apenas seis o siete años, antes de que la vida los separara. “Por cosas del fútbol —mi papá se fue a otro equipo y demás—, terminamos yendo a ciudades diferentes y perdimos el contacto. Éramos niños, no es como que tuviéramos teléfono o Instagram o algo para mandarnos un mensaje”. Sin embargo, lo que parecía una historia cerrada terminó reactivándose de forma inesperada.

El reencuentro llegó en las Fuerzas Básicas de Chivas y Mateo todavía lo recuerda con claridad: “Diez o nueve años después, en Chivas, un día llegué yo al vestidor y se me hizo conocido. Dije: ‘¿Cómo se llamaba?’. Le dije: ‘¿Cómo te llamas?’. Ni me dijo su nombre, me dijo: ‘Eres Mateo’. Le dije: ‘Eres La Hormiga’”. Desde ese instante, ambos retomaron la amistad que habían iniciado de niños.

El recorrido de Mateo Chávez y Armando González

Ambos avanzaron juntos por prácticamente todas las categorías rojiblancas —Sub-17, Sub-18, Sub-20, Tapatío y Primera División— hasta reencontrarse recientemente en la Selección Mexicana, donde la Hormiga recibió su primera convocatoria. “Desde ahí otra vez estuvimos juntos en Chivas. Pasamos, yo creo, todas las categorías juntos… y ahora en la Selección Mexicana estuvimos juntos”.