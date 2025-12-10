Todo parece indicar que Gabriel Milito ya tiene definidas las bajas del Club Deportivo Guadalajara para el Torneo Clausura 2026 y una de ellas sería la de Alan Mozo de acuerdo con información de Mediotiempo.

Segúna la fuente antes mencionada, la directiva de Chivas, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, ya se encuentran buscando un equipo para él.

No obstante, el defensor mexicano ha mostrado mucho compromiso en sus vacaciones, luego de quedar eliminados del Torneo Apertura 2025 a manos de Cruz Azul.

Y es que el futbolista de 28 años de edad compartió en su cuenta de Instagram una historia donde al parecer estaba o había terminado de hacer ejercicio en la que podría ser su casa en Querétaro.

Así pasa sus vacaciones Alan Mozo.

Cabe mencionar que el próximo lunes el Rebaño Sagrado iniciará con su pretemporada de cara al Torneo Clausura 2026 y lo que buscaría Alan Mozo es llegar en buena forma ya pensando en otro equipo.

¿En cuánto podría vender Chivas a Alan Mozo?

Si tomamos en cuenta los datos de Transfermarkt, el valor actual de Alan Mozo en el Club Deportivo Guadalajara es de 3 millones de euros, equivalente a poco más de 63 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que más o menos esto podrían pedir por sus servicios.