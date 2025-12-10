La directiva del Club Deportivo Guadalajara busca reforzar todas sus líneas para el Torneo Clausura 2026 y una de las posiciones que más le urge fortalecer es la central ya que Diego Campillo se perderá el inicio del certamen por una lesión que sufrió durante el Clásico Tapatío ante el Atlas del Torneo Apertura 2025.

Uno de sus objetivos se encuentra en el norte del país. Se trata nada más y nada menos que del elemento de Rayados de Monterrey: Víctor “Toro” Guzmán, quien en estos momentos está disfrutando de sus vacaciones tras finalizar su participación en el Torneo Apertura 2025 apenas el sábado pasado.

No obstante, no en una playa como comúnmente lo hace la mayoría de los futbolistas, sino en su rancho, pues en su cuenta de Instagram subió una historia observando su ganado mientras se resuelve su futuro, ya que no tiene intenciones de seguir con “La Pandilla” por diferencias con Domènec Torrent y su cuerpo técnico.

Cabe mencionar que todavía no existe ninguna oferta formal por sus servicios debido a que la directiva de Chivas se encuentra analizando más opciones, entre ellas la del jugador del Atlético de San Luis, Eduardo Águila, quien supuestamente solo saldría si se paga su cláusula, la cual rondaría los 6 millones de dólares.

Así disfruta sus vacaciones Víctor Guzmán.

¿Cuál es el valor de Víctor Guzmán en Rayados de Monterrey?

Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Víctor “Toro” Guzmán es de 5.5 millones de euros, es decir, poco más 116 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual, así que más o menos esto podría costarle su carta al Club Deportivo Guadalajara, quien estará de regreso el próximo lunes 15 de diciembre para iniciar con su pretemporada.