La directiva del León ya llegó a un arreglo con la directiva delClub Deportivo Guadalajara por los servicios de Abraham Villegas, futbolista que milita en el Tapatío de la Liga de Expasión MX.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, así como de Francisco Montes, el lateral izquierdo se unirá al equipo “Esmeralda” a préstamo por un año con opción a compra, por lo que se espera que en las próximas horas se haga oficial su salida, pues hasta ya se despidió de sus compañeros.

Es importante mencionar que el defensor de 22 años de edad fue uno de los mejores elementos del Tapatío durante el Torneo Apertura 2025, logrando sumar 988 minutos, divididos en 13 encuentros, 11 de ellos como titular.

León ya se arregló con Chivas por Abraham Villegas.

De hecho, se habló de que podría ser considerado por Gabriel Milito para la pretemporada de Chivas rumbo al Torneo Clausura 2026, debido a que el argentino habría pedido de refuerzo un lateral izquierdo para competir con Bryan González.

¿Cómo le ha ido a Abraham Villegas como futbolista profesional?

Abraham Villegas inició su andar en este deporte defendiendo a los Diablos Rojos del Toluca. Con dicha escuadra disputó 102 partidos con la Sub-19, pero después dio el salto a la categoría Sub-21, con quien vio acción 55 duelos.

Debido a su gran desempeño en las inferiores de los “Escarlatas”, escaló al primer equipo, aunque solo disputó seis compromisos durante el 2023 y apenas en verano pasado había sido fichado por el Club Deportivo Guadalajara para unirse al Tapatío.