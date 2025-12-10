Una de las noticias del martes fue que se llevó adelante la asamblea de dueños de la Liga MX en Toluca de cara a lo que comenzará a vivirse en el 2026 con la Copa del Mundo. En medio de este contexto, dan a conocer que el Guadalajara recibió un nuevo golpe bajo por parte de la primera división debido a que decidieron que se podrá jugar en la Liguilla del Clausura 2026 con nueve extranjeros. ¿Amaury Vergara se quedó en silencio y aceptó?

No hay dudas de que en todo momento al Rebaño Sagrado buscan ponerle piedras en el camino porque hay un país que apoya al único club que juega con puro mexicano. El Apertura 2025 fue un nuevo ejemplo por las malas decisiones arbitrales de los silbantes como del VAR que perjudicaron al Guadalajara.

Hoy todo Chivas está de vacaciones y se prepara volver a los trabajos el próximo lunes cuando se lleven adelante los exámenes médicos y físicos. En medio de este contexto, hubo reunión de dueño antes de que finalice el 2025 y se decidió acuchillar al Guadalajara debido a que se decidió que se puede jugar con 9 extranjeros en la Liguilla.

Amaury Vergara presente en la junta de dueños de la Liga MX.

“Como no va a haber seleccionados nacionales en la Liguilla, ni en la copa de campeones de la CONCACAF, se decidió que puedan jugar nueve extranjeros en la Liguilla por equipo cuando realmente se tendría que jugar con siete. ¿Qué representa esto? Un gol durísimo a Chivas. Una discriminación absoluta al Guadalajara. ¿El Guadalajara qué va a poder hacer? El Guadalajara tiene varios seleccionados nacionales”, reveló Gerardo Velázquez de León en X. No se reportó si Amaury Vergara protestó la decisión.

¿Qué jugadores perdería Chivas por convocatoria a la Selección Mexicana?

De cara a la Copa del Mundo 2026 se sabe muy bien que tienen garantizado su lugar Raúl Rangel y Roberto Alvarado en la Selección Mexicana, mientras que Luis Romo y Armando González pelean por un lugar. A ellos hay que sumar qué puede suceder con jugadores que son seguidos como Richard Ledezma, Diego Campillo, Bryan González y Efraín Álvarez, y con los refuerzos que llegarían: Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez.