Para el Torneo Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara determinó renovar su delantera ya que Javier “Chicharito” Hernández y Alan Pulido no serán considerados por Gabriel Milito y en los próximos días se espera que se haga oficial su salida.

La directiva de Chivas se movió rápido en el mercado de fichajes tras quedar eliminados del Torneo Apertura 2025 y de acuerdo con diversos reportes, ya llegó a un arreglo económico con la dirigencia de Cruz Azul por los servicios de Ángel Sepúlveda, quien estaría reportando en Verde Valle después de Navidad.

El “Cuate” será el segundo delantero del entrenador argentino para el Torneo Clausura 2026, pues Armando “Hormiga” González es quien encabezará la ofensiva, donde también se analiza considerar a Ricardo Marín, quien regresa tras finalizar su préstamo con el Puebla.

Eso sí, deberá llenarle el ojo en pretemporada a Gabriel Milito y de no hacerlo la directiva del Rebaño Sagrado buscará prestarlo a otra escuadra del futbol mexicano, no obstante, en caso de quedarse, el Club Deportivo Guadalajara tendrá un ataque de miedo.

El poderío ofensivo que tendrá Chivas para el 2026

No estamos exagerando cuando decimos que Chivas tendrá una ofensiva de miedo si Gabriel Milito mantiene a los tres delanteros, pues basta con checar sus números en el año 2025.

Sepúlveda, Armando y Marín / Créditos: @OmarVV9

En el caso de Ángel Sepúlveda, quien en Cruz Azul llegó a la Selección Mexicana y busca colarse a la Copa del Mundo de 2026, firmó 21 goles y dio seis asistencias. Mientras tanto, nuestro campeón de goleo, Armando “Hormiga” González, registró 16 tantos y una asistencia, mientras que Ricardo Marín hizo con el Puebla nueve dianas y cuatro pases para gol. ¿Ilusionan?