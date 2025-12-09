Mientras la directiva del Club Deportivo Guadalajara le busca equipo ya que no entra en planes de Gabriel Milito para el Torneo Clausura 2026, Alan Pulido compartió un video en sus redes sociales que desató el enfado de la afición “Rojiblanca”.

Hace unos días, el atacante mexicano publicó en sus historias de Instagram que se encontraba de fiesta con el cantante, así que inmediatamente le llovieron críticas, pues su segunda etapa con Chivas fue con más pena que gloria.

“Qué caro salió el regreso de Pulido a Chivas, el cabrón gana 1.8 MDD al año y ahora, para quitárselo de encima, Chivas está dispuesto a pagar hasta el 80 % de su sueldo con tal de que salga a otro equipo. Y mientras tanto, el güey ayer bien campante ruleteando con Óscar Maydon”, se lee en X.

“Qué Puta tristeza cómo se está dando la segunda etapa de Pulido en el Guadalajara. Otro jugador que solo vino a robar, aún así se le quiere por todo lo que hizo, pero es momento de que se vaya”.

Como se mencionó anteriormente, las altas esferas del Club Deportivo Guadalajara están tratando de acomodarlo en otra escuadra, siendo los Rayos del Necaxa los que más han mostrado interés; sin embargo, las negociaciones se han estancado debido a un detalle: su salario de 1.8 millones de dólares.

