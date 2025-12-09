Nelly Simón, Directora Deportiva de Chivas Femenil estaría trabajando a marchas forzadas para poder cerrar los fichajes que considera que el Rebaño necesita para encarar el próximo Clausura 2026, en donde dos jugadoras estarían a horas de ser anunciadas como refuerzos rojiblancos.

Desde hace varios días, el Guadalajara ha sido blanco de rumores tanto de altas como de bajas, por lo que es cuestión de tiempo para saber qué sucederá con el conjunto tapatío para el próximo semestre, en donde parece inminente las llegadas de Jasmine Casárez y Mayra Pelayo como fichajes bomba para las tapatías.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, ambas futbolistas confirmaron sus salidas de las Bravas de Juárez y de las Xolas de Tijuana, con emotivos mensajes de despedida para las instituciones que las cobijaron durante años recientes.

Jasmine Casárez y su despedida de las Bravas de Juárez

“No puedo poner en palabras lo que siento en mi corazón en este momento. Estos últimos cuatro años han estado llenos de amor, gratitud, orgullo, felicidad, aprendizajes, altibajos, primeras experiencias y sobre todo, un tiempo y un lugar donde he crecido muchísimo, tanto como persona como jugadora.

“Espero haberles demostrado el amor que tengo por este club cada vez que pisé la cancha. Representando estos colores, di lo mejor de mí en cada entrenamiento, en cada partido y cada día. Me siento orgullosa de haber sido parte de la historia que construimos aquí, una historia muy bonita que siempre llevaré en mi corazón. Gracias”, escribió la atacante en su cuenta de Instagram.

Mayra Pelayo confirmó estar recuperada de lesión de ligamentos

“Hoy quiero agradecer a Xolos Femenil por darme la oportunidad estos 3 años. Gracias por darme amistades que voy a tener de por vida y el staff por siempre estar atentos en lo que necesitaba.

“Quiero agradecer a los que me ayudaron salir de una lesión que yo pensé que iba ser el fin de mundo, pero con ustedes me ayudaron mentalmente y física mente. Gracias“, escribió también en su cuenta de Instagram.