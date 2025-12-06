En Chivas Femenil estarían planificando en silencio el regreso a la actividad en búsqueda del campeonato en el Clausura 2026, en donde la escuadra rojiblanca estaría avanzando en cerrar un bombazo dentro del Circuito Rosa con el fichaje de Mayra Pelayo.

Después de la eliminación del Apertura 2025 en Semifinales frente al América, la escuadra rojiblanca entró en un periodo vacacional; sin embargo, la directiva encabezada por Nelly Simón estaría trabajando en la planificación del próximo torneo, en donde podrían comenzar a surgir noticias oficiales en las próximas horas.

Es por eso que en horas recientes se ha mencionado la posibilidad de que el Guadalajara esté muy cerca de cerrar el traspaso de la mediocampista ofensiva de Xolas de Tijuana, Mayra Pelayo, quien también es jugadora de la Selección Mexicana Femenil.

A través de redes sociales, el especialista en mercado de fichajes femenil, Bruno Hernández, en colaboración con la comunicadora de Tijuana, Jessi Zamora, ambas fuentes habrían confirmado que la atacante estaría a punto de llegar a un acuerdo con la directiva del chiverío.

Mayra Pelayo está recuperándose de una grave lesión

La futbolista que podría recalar en el Guadalajara estaría en la recta final de su proceso de recuperación de una lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió el pasado mes de marzo con la escuadra fronteriza, por lo que no llegaría a plenitud física al conjunto rojiblanco.

Mayra Pelayo fue nominada al Marta Award del 2024 por la FIFA

La Seleccionada Mexicana anotó un golazo contra Estados Unidos, por lo que recibió una nominación a los Marta Awards de la FIFA que premia a los mejores goles del planeta en las competencias femeniles.

¿Dana Sandoval entraría en la negociación?

La realidad es que hay hermetismo entre las directivas de ambas instituciones; sin embargo, existen reportes que indicarían que la llegada de la canterana del Guadalajara podría destrabar las negociaciones para traer a Mayra Pelayo al conjunto tapatío.