La afición de Chivas Femenil está viviendo momentos de incertidumbre debido al silencio que hay de parte de los directivos rojiblancos de cara al Clausura 2026; sin embargo, el mercado de fichajes ya estaría protagonizando algunos rumores sobre el futuro de algunas jugadoras.

En las horas recientes se ha hablado sobre la posibilidad de que salgan algunas futbolistas, en donde recientemente se ha mencionado que la canterana que brilló desde se debut e inclusive en Selecciones Menores, Dana Sandoval, tendría un pie fuera del Rebaño.

El insider del Circuito Rosa, Bruno Hernández, reveló que la atacante rojiblanca estaría muy cerca de concretar su salida del Guadalajara para dirigirse a un equipo de la frontera, en donde otras fuentes aseguran que sería con las Xolas.

“Dana Sandoval estaría saliendo del equipo de Chivas Femenil y podría estar en un equipo del norte, frontera”, declaró el insider en su canal de YouTube, dejando entrever que la futbolista rojiblanca se marcharía a Tijuana.

¿Quién es Dana Sandoval?

La habilidosa atacante brilló desde que debutó con apenas 16 años de edad, destacando por su velocidad, capacidad para encarar y quitarse rivales de encima e inclusive, su facilidad para hacer goles, por lo que se fue ganando el cariño de los aficionados por sus buenas actuaciones.

Sin embargo, con la llegada de Antonio Contreras, la participación de la canterana ha sido cada vez más esporádica, en donde la prueba es que en todo el Apertura 2025 solamente participó en tres partidos, sumando solo 73 minutos en todo el torneo.