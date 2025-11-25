Chivas Femenil tiene en sus filas a muchas jugadoras que se han convertido en futbolistas entrañables para millones de aficionados rojiblancos, quienes agradecen su profesionalismo y uno de esos casos es el de Adriana Iturbide.

Boyi ha ido perdiendo protagonismo dentro del Guadalajara desde la llegada del entrenador Antonio Contreras, quien solamente le daba los minutos finales de cada partido, aunque le quitó la titularidad y hasta la oportunidad de jugar más minutos en el Circuito Rosa.

Sin embargo, los rumores sobre la posible salida de la ‘Doctora del gol’ se estarían incrementando debido a un mensaje que compartió la ’10’ del chiverío femenil en su cuenta de Instagram, en donde escribió: “Gracias futbol por otro capítulo”, en donde acompañó con unas fotos donde aparece despidiéndose de la afición del Estadio Akron.

Hay que recordar que según el último reporte que compartió el Guadalajara en diciembre del 2023, el contrato de Adriana Iturbide con Chivas Femenil concluiría en diciembre de este 2025, por lo que a falta de una renovación y que no haya sido notificada públicamente, la delantera se marcharía del Rebaño.

Hay rumores de un posible retiro

Debido a la falta de oportunidades que le ha brindado Antonio Contreras, desde el receso futbolístico del verano del 2025 se comenzó a rumorar que Adriana Iturbide estaría analizando el retiro de las canchas para enfocarse en su carrera como médico, aunque dicha situación no se concretó y regresó a las canchas con el Rebaño Femenil.

¿Cuántos goles ha anotado Adriana Iturbide con Chivas Femenil?

Boyi ha destacado por su calidad frente a la portería rival, por lo que desde junio del 2022 cuando firmó como refuerzo del Guadalajara, la atacante ha anotado un total de 32 goles como rojiblanca solamente en Liga MX.