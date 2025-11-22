Chivas Femenil apenas se está recuperando del doloroso golpe que sufrió al quedar eliminado en Semifinales del Apertura 2025 en manos del América; sin embargo, el club estaría a la puerta de una nueva polémica debido a los rumores del análisis del proyecto de Nelly Simón.

No es un secreto que muchos aficionados no están satisfechos con la gestión deportiva que ha realizado la directora deportiva del Guadalajara, principalmente por el apoyo al proyecto de Antonio Contreras, por lo que hay versiones que asegurarían que ambos elementos están en evaluación por parte de la familia Vergara.

Sin embargo, a horas de que surgieron dichos rumores, la también periodista reapareció en redes sociales con una fotografía suya sonriendo, demostrando que las críticas o cuestionamientos contra ella los toma con mesura.

Se ha mencionado que los altos mandos de Chivas Femenil estarían evaluando el desempeño de Nelly Simón, en donde en caso de que no estén convencidos de continuar con su proyecto, se daría un cambio en el timón, en donde se le abriría la puerta a Tamara Romero, quien fuera exjugadora y recientemente directora deportiva del Pachuca.

¿Cuál es el balance de Nelly Simón en Chivas Femenil?

En mayo del 2019 se anunció la llegada de la periodista a la Dirección Deportiva del Guadalajara, en donde sentó las bases de la profesionalización de la Liga Femenil implementando fuerzas básicas en el chiverío, además de acertar en las contrataciones de varias jugadoras como Alicia Cervantes, Carolina Jaramillo, Casandra Montero, entre muchas otras.

Bajo la tutela de Nelly Simón, el Guadalajara se volvió en un eterno candidato al título, ganando protagonismo, logrando un título de Liga MX en el Clausura 2022, además de conseguir el título del Campeón de Campeonas del 2021-2022.